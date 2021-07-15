Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yürekleri titreten video! 'Türkiye geçilmez'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde, 'Türkiye geçilmez' notuyla yürekleri titreten bir video yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde sosyal medya hesanından yürekleri titreten bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı videoya "Türkiye geçilmez." notunu düştü.
Videoda milli gururlarımız da yer aldı
Erdoğan’ın paylaştığı videoda, 15 Temmuz ve Kurtuluş Savaşı’na ait anların yanı sıra milli gururlarımız; SİHA’lar, Oruç Reis, Barbaros ve Turgut Reis’in görüntüleri yer aldı.