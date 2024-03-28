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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı

Yeniakit Publisher
2024-03-28 20:26:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yerel seçimlere yönelik bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İki ay önce başladığımız mahallî idareler seçim maratonumuzda doğudan batıya, kuzeyden güneye 52 şehrimizi ziyaret ettik. Diyarbakır'dan Trabzon'a, Hatay'dan Samsun'a, Muğla'dan Çorum'a, Karabük'ten Hakkâri'ye kadar ülkemizin dört bir ucundaki vatandaşlarımızla kucaklaştık. Gençlerimizle selamlaştık. Yaşlılarımızın hayır duasını aldık. Hanım kardeşlerimizle hasbihâl ettik. Sanayicilerimizle, üreticilerimizle bir araya geldik.

Emeklilerimizin, emekçilerimizin sesine kulak verdik. Ahilik geleneğimizin temsilcisi esnafımızla istişare ettik. Yeni yuvalarına kavuşan depremzedelerimizin sevincini paylaştık. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin tamamıyla dertleştik, hasret giderdik, ruberu muhabbet ettik. Gittiğimiz yerlerde gördüğümüz manzara şudur: Bizler tüm farklılıklarımızla 85 milyonluk büyük bir aileyiz. Seçim şarkımızda söylediğimiz gibi: Hepimiz aynı bağın gülüyüz, aynı dağın yeliyiz.

Bu birlikteliği ne kadar sağlam tutarsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Siyasi görüşlerimiz, gönül verdiğimiz partiler, kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama Türkiye bizlerin ortak yurdu, ortak çatısı, ortak yuvasıdır. Millî iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir. Hem sandığa gidip oy kullanarak hem de oyumuza sahip çıkarak demokrasimize karşı mesuliyetimizi yerine getireceğiz. 31 Mart seçimlerinin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
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