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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Winston Peters ve beraberindeki heyeti kabul etti.

22 Mart 2019 Cuma 12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Zelanda kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından toplantı için İstanbul'da bulunan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Winston Peters ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:17
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Yeni Zelanda

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