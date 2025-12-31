Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Rekordan rekor koşan Türkiye kutlu yolculuğunu sürdürüyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajda barış, huzur, refah ve esenlik dolu bir yıl temennisinde bulunarak, "Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 2025 ile vedalaşıyor, yepyeni bir heyecanla, yeni ümit ve hedeflerle 2026'ya merhaba demeye hazırlanıyoruz. Yeni takvim yılının; ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek terör örgütleri, zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelemizde gerekse devletimizin güvenliği ve bekasını temin uğrunda şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. 86 milyonun huzur ve esenliği için, büyük bedeller ödeyen gazilerimizin her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

REKORDAN REKORA KOŞUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geride bıraktığımız sene; hem ülkemizde hem de dünyada önemli gelişmeler yaşandı. Bölgemizde etkisi artan savaş, kriz ve gerilim ortamına rağmen emin ve ehil kadroların yönetiminde Türkiye, kutlu yolculuğunu güvenle sürdürüyor. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programının olumlu sonuçlarına geniş bir yelpazede şahitlik ediyoruz. Dezenflasyon süreci devam ederken Merkez Bankamızın rezervleri güçleniyor, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz. Turizmden savunma sanayine birçok alanda rekordan rekora koşuyoruz" dedi.

BU SENE REFORM YILI OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk kuraları iki gün önce çekilen 500 bin sosyal konut projemizin dar gelirli vatandaşlarımızı çok uygun şartlarla ev sahibi yapma yanında konut ve kira fiyatlarındaki köpüğün inmesine de katkı vereceğine inanıyorum. Ekonomide elde ettiğimiz kazanımları bu sene reformlarla taçlandırma niyetindeyiz. Büyük kongremizde açıkladığımız Türkiye Yüzyılı reform programımızı meclisimizin de desteğiyle inşallah adım adım hayata geçireceğiz" dedi.

ÖNCELİĞİMİZ 6 ŞUBAT ASRIN FELAKETİNİN YARALARININ SARILMASIYDI

Erdoğan, "Kıymetli vatandaşlarım, 2025 yılı boyunca hükümetimizin birinci önceliği 6 Şubat asrın felaketinin yaralarının sarılması oldu. Kaybettiğimiz canları geri getiremesek de altyapısıyla, meydanlarıyla, yeşil alanları, sosyal donatılarıyla, tarihi ve kültürel dokusuyla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı başardık. Söz verdiğimiz üzere 27 Aralık'ta Hatay'da yaklaşık 100 bin kardeşimizin katılımıyla 455 bininci deprem konutumuzun anahtarını hak sahiplerine büyük bir gururla takdim ettik. Yeni ev ve iş yerleri depremzedelerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. 6 Şubat'tan bu yana kışın soğuğuna, yazın sıcağına aldırmadan 7 gün 24 saat esasıyla şantiyelerde çalışan tüm kardeşlerime, konutların inşasında emeği geçen tüm kurumlarımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İnşaat çalışmalarına omuz vermek yerine yapılan her işi kötüleyenleri ise devletimizin neleri başardığını bizzat yerinde görebilmeleri için Hatay'a ve diğer afetzede şehirlerimize davet ediyorum" diye konuştu.

SİNMEYECEK, SUSMAYACAK, SOYKIRIMI ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ

Erdoğan, "İktidar ve ittifak olarak bundan sonra da verdiğimiz sözleri tutacak, milletimize mahcup olmayacağız. Sadece kendi insanımızı değil, yüzü ülkemize dönük hiç bir kardeşimizi yalnız bırakmayacağız. Hakkı, adaleti ve vicdanı merkeze alan siyasetimizin yansımaları Suriye ve Gazze başta olmak üzere, bölgemizin her yanında görülmektedir. 8 Aralık devrimi ile hürriyetine kavuşan komşumuz Suriye'de toparlanma hızlanmış, siyasi istikrar yolunda kısa sürede önemli mesafe alınmıştır. Suriye'de huzur ortamı kökleştikçe gönüllü geri dönüşler de artmış, son bir yılda 600 bin Suriyeli misafirimiz vatanlarına geri dönmüştür. Siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamış güçlü bir Suriye, inanıyoruz ki hem çevresine hem de dünyaya müstesna katkılar yapacaktır. Türkiye olarak; Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii, Nusayri demeden Suriye halkının huzur ve güvenliği için yeni yönetime desteği vereceğiz. Gazze'de bizim de katkımızla sağlanan ateşkes, İsrail'in tüm ihlallerine rağmen Gazzeli kardeşlerimizin sağduyusu sayesinde halen sürmektedir. İsrail'in saldırılarının durması, Gazze'ye insani yardım girişinin hızlanması ve yeniden inşaat çalışmalarının başlayabilmesi için yoğun çaba içindeyiz. Çoğu çocuk ve kadın 71 bin kardeşimizi şehit edenler, adalete hesap verene kadar sinmeyecek, susmayacak, soykırımı asla unutturmayacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beşinci yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an evvel adil ve kalıcı bir barış ile noktalanması için de girişimlerimizi sürdürüyoruz. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına yönelik artan tahrik ve tehditleri yakından takip ediyoruz. Mavi vatanda ne emrivakiye, ne yankesiciliğe, ne de korsanlığa asla göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum" dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE, ÇIKAR HESAPLARINA KURBAN EDİLMEMELİ

Erdoğan, "Aziz milletim, yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de önünde yepyeni bir sayfa açacak, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bazı önemli eşikleri geride bıraktık. Cumhur ittifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık. Çözüme konsantre olarak elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk. İlgili tarafları dikkatle dinleyen, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonumuz sürece yeni bir soluk kazandıracağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek. Komisyonun son düzlükte uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir. Biz de sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız" ifadelerini kullandı.

2026 YILINDA DA ESERLERİMİZLE, YATIRIMLARIMIZLA KONUŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 senedir olduğu gibi; kalbimizde sadece millet ve memleket sevdası ile 86 milyonun tamamına hizmet edecek, tüm Türkiye'nin refahı huzuru ve esenliği için fedakarca çalışmayı sürdüreceğiz. 2026 yılında da laf yerine iş üretecek, polemik yerine icraat yapacak, eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Türkiye Yüzyılı ülkümüze destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle yeni miladi yılınızı tebrik ediyor, 2026 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" diyerek sözlerini sonlandırdı.