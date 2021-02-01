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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni anayasa' açıklaması
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni anayasa' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yeni bir anayasanın hazırlanmasıyla ilgili çalışmalara başlanacağının mesajını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 20:27:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni anayasa' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yeni bir anayasa tartışmasının başlaması gerektiğini söyledi.

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Koronavirüs kısıtlamaları, aşı çalışmaları, okulların durumu, gıda fiyatlarında artış ile iç ve dış gelişmelerin ele alındığı toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunarak yeni bir anayasanın hazırlanmasıyla ilgili çalışmalara başlanacağının mesajını verdi.

Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması

Türkiye'nin yeni bir Anayasa'yı tartışmasının zamanının geldiğini belirten Cumhurbaşkanı, "Bu çalışmanın milletinin gözünün önünde olması zorunludur." diyerek muhalefet partileri arasında yapılan gizli anayasa görüşmelerine de göndermede bulundu. Erdoğan ayrıca, Cumhur İttifakı ortağı MHP'yi işaret ederek yeni Anayasa konusunda görüş birliğine varıldığını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan Anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir anayasa tartışması başlamalıdır. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla yeni Anayasa konusunda görüş birliğine vardık."

 

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