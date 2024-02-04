Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu paylaşım! 'Deprem bölgesinde neler yaptık?'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.
6 Şubat tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı ilk gün felaket bölgesine intikal eden devlet, bugüne kadar da depremzedenin yanında oldu.
Evlerini kaybeden vatandaşlara depremin yıldönümünden önce binlerce vatandaşa yeni evleri teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geride kalan 1 yılı sosyal medya hesabından oaylaştığı video mesajla özetledi.
Erdoğan videoya eklediği mesajında, "Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalışıyoruz. Gaziantep’te neler yaptığımızı kısaca bir hatırlayalım…" ifadelerini kullandı.
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