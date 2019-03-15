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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Veysel Tiryaki’ye tam destek

Yenimahalle Hastane Metro Durağı’nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ’’Yenimahalle’yi kamu yatırımlarında olduğu gibi belediyecilikte de en güzel hizmetlerle yeni bir vizyonla buluşturmamız lazım’’ dedi.

15 Mart 2019 Cuma 11:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Veysel Tiryaki’ye tam destek

Yenimahalle Hastane Metro Durağı’nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ’’Yenimahalle’yi kamu yatırımlarında olduğu gibi belediyecilikte de en güzel hizmetlerle yeni bir vizyonla buluşturmamız lazım’’ dedi.


31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Yenimahalle’de miting düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenimahalle Hastane Metro Durağı’nda Yenimahallelilere hitap etti. Yenimahalle’ye Veysel Tiryaki’yi aday gösterdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dinamik, çalışacak, işini bilen, bu konuda tecrübeli arkadaşlara ihtiyaçları olduğunu kaydederek, ’’Veysel Tiryaki’nin birikimini, vizyonunu Yenimahalle’ye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.



’’Yenimahalle’yi kamu yatırımlarında olduğu gibi belediyecilikte de en güzel hizmetlerle yeni bir vizyonla buluşturmamız lazım’’


31 Mart’ta Yenimahalle’nin kamu yatırımlarında olduğu gibi belediyecilikte de en güzel hizmetlerle yeni bir vizyonla buluşturulması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’’Mevlam muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. 31 Mart’ta Yenimahalle’nin hasretine artık bir son vermemiz gerekiyor. 31 Mart’ta Yenimahalle’yi kamu yatırımlarında olduğu gibi belediyecilikte de en güzel hizmetlerle yeni bir vizyonla buluşturmamız lazım. Bunun için Yenimahalle’de geçmişi başarılarla dolu, liyakatli, tecrübeli, gayretli, samimiyetle çalışacak bir ismi aday gösterdik. Veysel Tiryaki kardeşimizi sizler zaten yakından tanıyorsunuz. Üç dönem Altındağ’da belediye başkanlığı yaptı. Ne demek üç dönem? 15 yıl. Şunu unutmayın, eser müessiriyle değerlidir. Şimdi Veysel Tiryaki kardeşimi tanımak için Altındağ yeter, Altındağlılar da yeter. Tiryaki son 15 sene Altındağ için gecesini gündüzüne kattı, şehrin en mazlum ilçesini en gözde yerleşim yerlerinden biri haline getirdi’’ şeklinde konuştu.



’’Ben vatandaşın içinde olan birisiyim’’


Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ise, pratik, iş bilen, problemi çözen ve vatandaşın problemini kendine dert edinen birisi olduğuna değinerek, vatandaşın içinden olduğunu açıkladı. Tiryaki, ’’İşi bilen işin ehli, sizin problemlerinizi anında çözen, belediyeye gittiğinizde kapısı açık, rahat ulaşabileceğiniz, koruma orduları ile gezmeyen, halkın içinde dolanan bir kardeşinizi seçeceksiniz. 15 yıl boyunca bir tane korumam olmadı, çakarlı arabalara da binmedim. Ben vatandaşın içinde olan birisiyim. Vatandaş ile beraberim, her gün benim evime insanlar gelir. Ben pratik, iş bilen, problemi çözen ve vatandaşın problemini kendine dert edinen bir kardeşinizim. Ben bir Anadolu köyünde doğdum. Eğer devletin okulları olmasaydı bugün karşınızda olamazdım. Devletin yatılı okullarında okumuş bir kardeşinizim ve 30 yıldır bu devlete olan borcumu ödüyorum. Biz Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik. Kavga gürültü etmedik, vatandaşın çayını, çorbasını içerek bu değişimi sağladık. Biz insanlar arasında ayrım yapmadık. Yalnız belediye başkanlığında değil, yaşamamız boyunca mezhepleri, meşrepleri, inançları, memleketlerinden dolayı hiç kimseyi ayırmadım. Seçime az bir zaman kaldı, tempomuzu arttıracağız. Ev ev, sokak sokak dolaşacağız. Yenimahalle’ye hizmet etmek için geliyoruz. Onun için sizlere 15 gün daha gayret diyorum. Yenimahalle’nin geleceği için dualarınızı bekliyorum’’ değerlendirmelerinde bulundu.


Tiryaki, Erdoğan’ın mitingde herkese sözleriyle güç verdiğini vurgulayarak, ’’İnşallah Yenimahalle’de de çok güzel projeler hayata geçireceğiz. 31 Mart günü Yenimahalle’de ilçenin geleceği için vatandaşlarımız en doğru kararı verecek. Tüm Yenimahalleli kardeşlerime heyecanları ve coşkuları için çok teşekkür ederim. Daha güzel günler için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık ve aydınlık etsin’’ dedi.


Mitinge Erdoğan ve Tiryaki’nin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yenimahalle İlçe Başkanı Süleyman Alper İnceöz, MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz ve Yenimahalleliler katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:18
  1. doğa

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