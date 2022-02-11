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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vahdettin Köşkü'nde önemli kabul!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vahdettin Köşkü'nde önemli kabul!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü’nde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 17:50:00 - 2022-02-11 17:51:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün korona virüsü atlatmasının ardından ilk cuma namazını Üsküdar’daki Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti

Namazın ardından Vahdettin Köşkü’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti.

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