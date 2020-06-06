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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin dev projeleriyle ilgili önemli paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dev projeleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 22:35:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin dev projeleriyle ilgili önemli paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Barajı, Bayburt Demirözü Sulama ve Rize Taşlıdere Vadisi Islah Projesi ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Dünya Koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

 

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