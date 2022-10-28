Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Yüzyıllık Hayaller, Asırlık Projeler" temasıyla başlatılan "Türkiye Yüzyılı" serisinin ikinci filminde, 1200'ü aşkın tesis açılışında kullanılan dünyanın en büyük makas koleksiyonuna yer verildi.

Görüntülerde, "Son 20 yılda çok makas eskittik. Yapılan her yolda, açılan her fabrikada, kurulan her hastanede. Şimdi dünyanın en büyük makas koleksiyonunu büyütmeye devam ediyoruz. Ortaya koyduğumuz eserler ve hayata geçirdiğimiz hizmetlerle." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da videoya ilişkin paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti, ülkemizin yeni kazanımlara kavuşacağı Türkiye Yüzyılı'nda daha da derinleşecek, daha büyük kalkınma hamleleriyle milletimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.