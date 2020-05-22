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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefon görüşmesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 20:56:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile de telefon görüşmesi yaptı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Salih'in karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

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