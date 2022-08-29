Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebessüm ettiren diyalog

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afyonkarahisar Çay Barajı'nın açılışı nedeniyle kurdele kesmek için sahneye çıkan çocuklarla arasındaki diyalog törene damga vurdu.

Çocukları uyardı

Çocuklara makas dağıtan Erdoğan, "Ben size söylemeden kesmeyeceksiniz. Kestikten sonra da bu makası eve götüreceksiniz" diye çocukları uyarırken, sahnedeki bir kız çocuğu Erdoğan'a "Seni ilk defa görüyorum" diyerek heyecanlı bir şekilde yanıt verdi.

"Makası annelerinize götüreceksiniz"

Konuşmanın devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Makası annelerinize götüreceksiniz" diye seslenirken, çocuklardan biri "Ben Gazi Ahmet abime götürürüm" dedi.

Samimi sohbet tebessüm ettirdi

Erdoğan, "Tüm bu kurdeleleri keserken, bu makasları da bugünün hatırasına eve götüreceğiz. Yavrularımız annelerine bu günün hatırası olarak verecek. Tamam mı? Kızlar sizde çeyizine koyacaksınız" diyerek sözlerini tamamladı. Erdoğan ile çocukların samimi sohbeti töreni takip edenleri tebessüm ettirdi.