0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihçi Kemal Karpat için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihçi Kemal Karpat için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Kemal Karpat’ın vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat’ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kaydetti:


“Tarih alanında ülkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan merhum Kemal Karpat’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:07
  1. doğa
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuşadası’nda ’Fonksiyonel Gıdalar’ konferansı
    1. Kuşadası’nda ’Fonksiyonel Gıdalar’..
    2. Alanya Belediyesi’nden personeline..
    3. Demir’den iki sanayi sitesi vaadi
    4. Minik güreşçilerden Başkan Bozkurt ve..
    5. Duayen Gazeteci Mahmut Sabah son..
    6. AK Parti’li Mikail Sülük, Pütürge’de..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuşadası’nda
    8. Twitter'dan destek verdi, sorulunca..
    9. En tatlı kampanya 39 Burda’da
    10. Baydilli esnaf buluşmalarını sürdürüyor
    11. Kazakistan'da "Aral Gölü" toplantısı
    12. Aktaş: “Tarımda odaklanmaya ihtiyaç..
    13. Dakka’daki yangın söndü ama..
    14. Temizlik sırası onlara geliyor!..
    15. Ogün Temizkanoğlu’ndan Ali Koç’a:..
    16. "İran Cumhurbaşkanı Ruhani MI6'dan..
    17. Mersin Barosu’ndan kadın cinayetlerine..
    18. "Esed'in cezaevinde çocukların..
    19. Adaylığı çekilen CHP’li Suat Nezir’den..
    20. Samsunspor seri peşinde
    21. Taşköprü’de “Sıfır Atık” bilgilendirme..
    22. Türk üslerinde ‘’kırmızı alarm’’ ilan..
    23. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    24. Tarihçi Kemal Karpat vefat etti
    25. "İş Koçumla İşe Hazırım" projesi
    26. Marasalı’dan Şeker Fabrikası sözü
    27. Medipol Başakşehir'de Bursaspor maçı..
    28. Samsung Galaxy M20, Hepsiburada’da ön..
    29. GEKA, 2019 yılı mali destek..
    30. Genç Kızılay Aydın’da anlamlı..
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...