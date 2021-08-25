Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taliban açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz." dedi.
Erdoğan, "Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz." diye konuştu.
Erdoğan, "Afganistan'ın istikrara kavuşması önem taşıyor. Türkiye, bu amaç doğrultusunda Afganistan'daki tüm taraflarla yakın diyalog içinde olmaya devam edecektir." dedi.