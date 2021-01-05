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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 13:59:00 - 2021-01-05 14:01:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Ziyaretin, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde, bugün öğleden sonra gerçekleşmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelecek.

Ziyaretin, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde, bugün öğleden sonra gerçekleşmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi neden evinde ziyaret edecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi neden evinde ziyaret edecek?

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi neden evinde ziyaret edecek?

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