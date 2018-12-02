Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
Şili'den, G-20 Zirvesi için Arjantin'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeye gelen Türk genci, Başkan'la buluştu. Erdoğan, kendisini yine görmek istediğini belirten genci Paraguay seyahatine davet etti.02 Aralık 2018 Pazar 11:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Paraguay'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Paraguay’a geçmeden önce Arjantin’de gençlerle bir araya geldi.
Erdoğan'dan sürpriz davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği samimi sohbetin ardından kendisini görmek için Şili'den Arjantin'e gelen Türk gencini Paraguay’a davet etti.
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