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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet

Şili'den, G-20 Zirvesi için Arjantin'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeye gelen Türk genci, Başkan'la buluştu. Erdoğan, kendisini yine görmek istediğini belirten genci Paraguay seyahatine davet etti.

02 Aralık 2018 Pazar 11:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Paraguay'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Paraguay’a geçmeden önce Arjantin’de gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan'dan sürpriz davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği samimi sohbetin ardından kendisini görmek için Şili'den Arjantin'e gelen Türk gencini Paraguay’a davet etti.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 11:22
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Paraguay
  3. arjantin

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  • MilletMillet1 sa önce
    Aman Reisim dikkat Kardeşimiz samimi olabilir .Ama Unutmayalım su uyur düşman uyumaz.
Bugünkü Akit

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