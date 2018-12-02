Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Paraguay'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Paraguay’a geçmeden önce Arjantin’de gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan'dan sürpriz davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği samimi sohbetin ardından kendisini görmek için Şili'den Arjantin'e gelen Türk gencini Paraguay’a davet etti.