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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika asgari ücret zammı açıklaması! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika asgari ücret zammı açıklaması! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı milyonlarca çalışanı umutlandırdı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:57:00 - 2021-11-17 12:59:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika asgari ücret zammı açıklaması! 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısıda konuştu. Erdoğan, aralık ayıda toplanacak olan 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuurbaşkanı Erdoğan "Asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz." açıklamasında bulundu.

erdoğan asgari ücret zammı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 asgari ü net açıklaması şöyle: “Küresel düzeydeki fahiş artışlar sebebiyle birim maliyetleri 3-4 kat artan, doğalgaz, elektrik, akaryakıt gibi fiyatları kontrol altında tutuyoruz. Doğalgazı maliyetinin 4'te 1'i, elektriği maliyetinin yarısına konutlara ulaştırıyoruz. Akaryakıtı Avrupa'nın en ucuz fiyatları ile biz sunuyoruz. Yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer anlayışla tespit ederek dar gelirliler üzerindeki yükü hafifleteceğiz."

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