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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye attığı uyuşturucu iftirasına sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 19:57:00 - 2022-11-01 20:20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Terör örgütlerinin hedefi olan Emniyet teşkilatını sadece devlete ve millete hizmet edecek bir yapıya kavuşturduk.

Polis Akademimizin önümüzdeki dönemde başarısını ve uluslararası alandaki gücünü daha da artırarak kendi alanında dünyanın referans kurumu haline geleceğine inanıyorum.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önemli önceliklerinden biri de huzurun derinleştirilmesidir. Türkiye Yüzyılı şefkat ve merhamet yüzyılı olacaktır. Bunun teminatı sizlersiniz.

Kılıçdaroğlu'nun iddiasına tepki

Bizim ne terör örgütlerine ne uyuşturucu baronlarına ne sapkın ideolojik akımlara kaptıracağımız tek bir evladımız vardır. Siyasetin içinde olup da hükümetimizi, iktidarımızı, cari açığını özellikle uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var: Onu yarın söyleyeceğim. Şu anda bizim iktidarımızın uyuşturucuyla mücadele etmekten başka herhangi bir şey olmadığı gibi o tür kaynaklardan esinlenerek ülkeyi büyütme gibi bir derdi yoktur. Biz haramı, helali iyi biliriz. Haram size kalsın ey siyasiler. Bunu da böyle bilin.

CHP Genel Başkanı'nın güvenlik güçlerimize attığı bu iftirayı cevaplandırmayı Cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumun gereği gördüğüm için değinmek mecburiyetinde kalıyorum. Şu anda siz kalkıp da Güneydoğu'da, doğunun değişik yerlerine uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren Emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette, iftirada bulunamazsınız.

"Bu ne inzafsızllıktır"

Böyle bir teşkilatı siz nasıl olur da Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor dersiniz ya? Bu ne insafsızlık, vicdansızlıktır? Yarın bu konuşmamı çok daha farklı bir şekilde grup toplantısında yapacağım. Çünkü bu hazmedilir bir şey değil.

Geçmişte uzun yıllar boyunca Güney Asya'da üretilen uyuşturucunun Avrupa'ya sevkinde pazar olan Türkiye artık bu yolu kapatmıştır. Uyuşturucuyla mücadelede rekor başarıya sahibiz.

Bu zatın hezeyanlarına artık şaşırmayı bile bıraktık. Genel başkanı böyle yapan partinin milletvekilleri boş durur mu? Onlar da Yalova'da mahkeme basıp hakimlere hakaret ederek bu milletin değil ya teröristlerin, ya hırsızların safında olduğunu göstermiştir.

Milletimizin irfanına havale ettiğimiz bu iftiralara aldırmadan gençlerimizi her türlü tehdide karşı korumak için elimizdeki imkanları kullanmaya devam edeceğiz. Böyle bir konuyla huzurunuzda bulunmaktan gerçekten üzüntü duyuyorum. Ama bu tür saldırılar karşısında susmak da dilsiz şeytan olmayı gerektirir. Biz dilsiz şeytan da olmayacağız.

Sosyal medya dezenformasyonları

Türkiye, dünyada en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkedir. FETÖ'den bölücü terör örgütüne pek çok karanlık odak bu mecraları ülkemizi karıştırmak, sosyal kaos çıkarmak için istismar etmektedir.

Terörün hedefleri açısından Kızılay'da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yoktur.

TOGG'un banttan inmesi

TOGG'u, Cumhuriyetimizin yeni asrının kıvılcımı olarak değerlendiriyoruz. Çeşitli alanlardaki kalkınma projelerimizi hayata geçirerek yolumuza devam edeceğiz.

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