Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soğan çıkışı!

İstanbul'da Ataşehir Finans Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde tartışma konusu olan soğan fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdiye kadar ülkemizde hiçbir siyasetçi 'Millet yol mu yiyecek...' Lafa bak! Önünde de 'prof' yazıyor. 'Köprü mü, havalimanı mı, viyadük mü? Bunları mı yiyecek?' Benim Anadolu köylüm onları gayet iyi biliyor. Ama sen ne soğanı ne de lezzetini bilirsin... Şöyle soğanı masaya koyup da vurup dağıtabiliyor musun? Dağıtamaz, onların lüksünü bozar.

"Yol sayesinde 85 milyon hem birbirine kavuşur hem evine ekmek götürür"

Bırakın ekonomiden anlamayı, hesap uzmanı olmayı, dünyayı az buçuk takip eden hiç kimse böyle bir cümle kurmaz. Bu viyadüklerimiz, köprülerimiz, havalimanlarımız olmasaydı biz Türkiye'nin bir ucundan öbür ucuna nasıl giderdik? Beni üzen bir şey daha var; her şeyden önce yol, yenebilen, tüketilebilen bir meta değildir bay profesör. İkincisi; yol yenmez ama yol sayesinde üretim olur. Yol yenmez ama yol sayesinde yatırım gelir, sanayi gelişir, ekonomi büyür, istihdam oluşur. Yol sayesinde 85 milyon hem birbirine kavuşur hem evine ekmek götürür. Yol sadece yol değildir."