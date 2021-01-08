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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasette dengeleri değiştirecek açıklama
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasette dengeleri değiştirecek açıklama

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak meselesini masaya yatırdıklarını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:01:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasette dengeleri değiştirecek açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde üst üste görüşmeler yapmaya başladı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Beştepe'de kabul eden Erdoğan, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Erdoğan, son olarak Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile bir araya geldi.

İttifak konusu da masaya yatırılmış

Cuma namazı çıkışında Ankara kulislerinde büyük ses getiren bu görüşmeye ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Asiltürk ile geçmişte beraber olduğum büyüğümdür. Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak meselesinde, seçim ittifakı mı olur ya da geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Bizim bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapacağım. Bundan sonraki süreçte de bu görüşmeler devam edecek" dedi.

Bahçeli görüşmesi

Devlet Bahçeli ile görüşmesine de değinen Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme bildiğiniz gibi mutat. Ağırlıklı olarak ülkemizin dünyadaki ikili ilişkileri, terör mücadelelerini Sayın Bahçeli ile etraflıca görüşüyoruz. Kendisi de yapılan çalışmalara başarı temennilerini hep söylüyor. Analizler de yapıyoruz. Bundan sonra da neler yapabiliriz, aramızdaki Cumhur İttifakı'nın yarınlara devamı için birlik-beraberliğimizi teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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