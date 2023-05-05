  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

YSK'dan açıklama: Saat 22.00 itibarıyla...

Binali Yıldırım'a canlı yayında Kızılay Başkanı sorusu

Türkiye'ye dolar yağacak! İspanya’dan yatırım hamlesi: Türkiye’yi seçtiler! Ar-Ge merkezi yatırımı

Starlink uyduları Türkiye semalarında

AK Parti'ye yeni bir saldırı daha! Bıçakla yaraladılar

İnce'nin Babacan ve Davutoğlu çağrısına CHP'den ilk cevap

The Economist, 'Erdoğan gitmelidir' demişti! Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Makalesini geri çekti

Dev şirketler iflas etti: ABD'de sıradaki banka iflası ünlü banka PacWest olabilir! İflas dalgası yayılıyor

Çin ekonomisine yönelik Analistlerden skandal sözler: Tedirgin eden gelişmeler yaşanabilir çağrısı

İbrahim Kalın'dan The Economist tepkisi: Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği ortaya çıkıyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği ortaya çıkıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-05 02:38:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği ortaya çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı mesaja, 'Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği' ortaya çıkıyor notunu düştü.

Cumhurbaşaknı Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmadan alıntı yaparak sosyal medyadan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir şekilde eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor. Yerli ve millî projelerimizden, milletin geleceğini garanti altına alacak eser ve hizmetlerimizden niçin rahatsız olduğunu konuşmuyor. Güya teknoloji görmek için 10 bin kilometre uzağa giderken niçin Togg'un fabrikasını ziyaret etmediğini açıklayamıyor. LGBT'ye niçin arka çıktığı, Selo'nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğu konusuna hiç girmiyor. Muhatabı dağdaki teröristler olan ifadelerimizi niçin üstüne alındığını, bunlardan niçin rahatsızlık duyduğunu anlatamıyor. Varsın Bay Bay Kemal konuşmasın, hakkı ve hakikati söylemesin... Hakikat güneşi balçıkla, çamurla, kırk dereden kırk kova su getirerek örtülemez. Samsun'da vatan-millet deyip Van'da Selo'ya özgürlük isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs'ta hep birlikte indireceğiz. İnşallah 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23