  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yahudi yerleşimci bir kadın, evine giren Filistinli savaşçılar ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Endişe etme ben Müslümanım

Filistin'de duygulandıran anlar: Yıkılan camide ezan okudu

'İsrail-Hamas çatışması sonrası altın ne olur?' diye soruldu! Bu tahmin sonrası herkes kuyumcuya koşacak

İşte piyasada tutan modeller! İkinci elde en çok bu araçlar arandı

Bu fiyatlardan "ders" çıkarmak lazım! 'Özel'likle veliler kara kara düşünüyor!

Yine metrobüs, yine yoğunluk çilesi: Aylardır bitmeyen 'beyaz yol' çalışması halkı bezdirdi!

SGK ya da BAĞ-KUR ayrımı var mı? Malulen emeklilik için bu şartlara dikkat!

Bunlar kimin çocukları Allah aşkına? Alçaklıkta böyle zirve yaptılar

İsrail basını: Felaketin sorumlusu Başbakan Netanyahu'dur! Filistin’in varlığını inkar etti.

Meral Akşener dahil birçok kişi onun kadar olamadı! Ateist Nişanyan'dan sosyal medyayı sallayan İsrail sözleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin babasına taziye telefonu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin babasına taziye telefonu

Yeniakit Publisher
2023-10-10 17:19:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aracılığıyla telefonda görüştüğü şehit polis babası Şefik Ermiş’e taziye dileklerini iletti.

İstanbul’da ihbar üzerine gittiği olayda çıkan çatışmada vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu şehit olan polis memuru Cihat Ermiş memleketi Ankara’da toprağa verildi. Şehidin babasını Şefik Ermiş’i ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak baba Ermiş ile görüştürdü.

Acılı babaya taziye dileklerini ileten Erdoğan, “Şehitlerimizin makamlarıyla ilgili bir şey söylememize gerek yok. Kur’an-ı Kerim’de rabbimiz onların makamlarını açıklıyor. Onların makamı cennet. Onlar Peygamber Efendimize komşular. Şehit babası olmanız da sizler için en büyük zenginlik. Rabbim bizlere de o makamı nasip eylesin” ifadelerini kullandı. Baba Ermiş ise Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

“Şehidimizin ailesi ve 2 yaşındaki evladı artık bu vatana emanet”

Ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kahraman polisimiz Cihat Ermiş dün İstanbul Büyükçekmece’de ihbar üzerine gittiği bir evde açılan ateş sonucu şehit edilmişti. Ankara Haymana’da şehidimizin kıymetli babası Şefik ağabeyimizi ziyaret edip, dua ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da şehidimizin babasıyla telefonla görüştü, başsağlığı diledi. Şehidimizin ailesi ve 2 yaşındaki evladı Kemal Asaf artık bu vatana emanet. Kahramanımızın makamı ali, ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bunun sorumlusu kış uykusundaki adalet! İstanbul'dan şehit haberi
Bunun sorumlusu kış uykusundaki adalet! İstanbul'dan şehit haberi

Gündem

Bunun sorumlusu kış uykusundaki adalet! İstanbul'dan şehit haberi

Polisi şehit eden katil suç makinesi çıktı!
Polisi şehit eden katil suç makinesi çıktı!

Yerel

Polisi şehit eden katil suç makinesi çıktı!

Şehitlerimizin intikamı 13 yıl sonra alındı! Mavi Marmara saldırısını yöneten İsrail subayı öldürüldü
Şehitlerimizin intikamı 13 yıl sonra alındı! Mavi Marmara saldırısını yöneten İsrail subayı öldürüldü

Dünya

Şehitlerimizin intikamı 13 yıl sonra alındı! Mavi Marmara saldırısını yöneten İsrail subayı öldürüldü

Şehit Ömer Halisdemir'in adını caddeden sileceklerdi! Tokat Valiliği'nden açıklama geldi
Şehit Ömer Halisdemir'in adını caddeden sileceklerdi! Tokat Valiliği'nden açıklama geldi

Gündem

Şehit Ömer Halisdemir'in adını caddeden sileceklerdi! Tokat Valiliği'nden açıklama geldi

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Gündem

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23