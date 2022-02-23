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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyareti
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak şehit ailesine Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 22:38:00 - 2022-02-23 22:41:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim takdim etti

Yenimahalle Çamlıca Mahallesi'ndeki evde şehit Eren'in eşi Sadiye Eren ve yakınları tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti ve şehit ailesine Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de hazır bulundu.

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