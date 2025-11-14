  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan aileleri telefonla aradı. Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın Bilecik'te yaşayan babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan “Onlar şehitler safında, Peygamberimize komşu. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) şahadet haberi Bilecik'teki ailesine geçtiğimiz gece verilmişti. Şehidin Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta oturan babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan'ın evlerine de dev Türk bayrağı asılırken, çok sayıda kişi ziyaret ederek taziyelerini iletiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Acılı baba Ali Ongan ile telefonda görüşerek başsağlığı dileyen Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

