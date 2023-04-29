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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Mehmet Gündüz'ün ailesine taziye
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Mehmet Gündüz'ün ailesine taziye

Yeniakit Publisher
2023-04-29 18:07:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Mehmet Gündüz'ün ailesine taziye

Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik Bagok Dağı bölgesinde düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün cenazesi, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Gündüz'ün ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik Bagok Dağı bölgesinde düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Gündüz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi.

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