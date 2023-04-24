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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sapkınlıkla mücadele' mesajı!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sapkınlıkla mücadele' mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-04-24 16:26:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sapkınlıkla mücadele' mesajı!

Bursa'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere "evlenin" çağrısında bulunup, LGBT sapkınlığı ile mücadele mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Bursa'da konuştu.

Gençlere "evlenin" mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençler bak evliliğe karşı durmak yok." dedi.

Erdoğan gençlere evlilik için verilmesi planlanan faizsiz krediyi yeniden gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere hitaben, "Siz bu LGBT'cilere bakmayın. Bu CHP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, HDP LGBT'ci. Evelallah Cumhur İttifakı kutsal ailesiyle bu yolda yürüyor." ifadelerini kullandı.

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