  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Samsunspor’a tebrik
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Samsunspor’a tebrik

Yeniakit Publisher
2023-04-13 10:38:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Samsunspor’a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Samsunspor’u tebrik etti.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Samsunspor’u tebrik etti.
Samsunspor, dün akşam Eyüpspor’un Gençlerbirliği’ne 2-0 kaybetmesi ile birlikte liglerin bitmesine 6 maç kala şampiyonluğunu ilan ederek, Süper Lig’e yükseldi. Türkiye profesyonel liglerinin en erken şampiyon olan takımı unvanını da eline geçiren Samsunspor’u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Samsunspor’a önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum”
Kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “11 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig’e dönen Samsunspor’u, tüm taraftarını ve Samsunlu kardeşlerimi tebrik ediyor, şimdiden önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum” dedi.
Erdoğan’ın paylaşımına birçok taraftar yorum yaparak, teşekkür etti.
11 yıl aranın ardından Süper Lig’e geri dönen Samsunspor, dün akşam ve bugün sosyal medyada on binlerce etkileşim alarak Türkiye gündeminde 1. sırada yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23