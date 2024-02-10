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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-02-10 19:36:00 - 2024-02-10 19:38:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Yaşanan olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi yaralandı. Olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır.

Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı
Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı

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Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı


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