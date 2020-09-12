Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül 1921'de kazanılan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Milletimizin tarihinde en önemli savaşlardan biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin, Türkiye'nin düşmanlarına karşı önemli bir cevap olduğunu vurgulayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharebenin kazanılmasının istiklal mücadelesinde milletin güç ve umudunu beslediğini ve Kurtuluş Savaşı'nda nihai zafere giden yolu açtığını söyledi.



Zaferin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletimize karşı boş heves peşinde koşanlara karşı Sakarya'nın bir cevap niteliği taşıdığını ve Türkiye'ye karşı boş hevesler peşinde koşanların sonunun yine hüsran olacağını hatırlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyorum." dedi.