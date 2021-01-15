Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'da kıldı.

Erdoğan, namazın ardından kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile ikinci paket için görüşmelerimiz devam ediyor. Başka NATO ülkesinin bize yön vermesini kabul edemeyiz." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları:

Savunma Sanayii'ne atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu bizim atacağımız adımlara bağlıdır. S-400'lerle birinci paketi halletmiştik. Şimdi de 2. paket daha önceki görüşmeye dayalı olarak devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmelerimiz birçok konuda olacak. Bu konularla birlikte bunu da bu arada görüşeceğiz.

F-35 konusu

Biden yönetiminin ne diyeceğini bilmeyiz. Bizim bildiğimiz tek şey var... Biz bir defa kendi savunma adımlarımızı, bir yerlerden izin alarak yapamayız. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesine asla izin vermeyiz. F-35'ler konumuz var. Biz bu konuda çok ciddi bir parayı ödediğimiz halde F-35'ler hâlâ verilmedi. ABD'nin bize yaptığı çok ciddi bir yanlıştır. Sayın Biden'ın görevi üstlenmesiyle birlikte çok daha olumlu atar ve bunları yoluna koyarız temennisindeyim."