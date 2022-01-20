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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin flaş açıklama
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin flaş açıklama

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile basın toplantısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, "Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 19:46:00 - 2022-01-20 20:20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin flaş açıklama

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısının ardından soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkinaçıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısının ardından iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin sorulan soruya şu yanıtı verdi:

 

Şu anda Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Bölgede savaş atmosferinin olması her iki tarafla ilişkisi olan bir ülke olarak bizi üzmektedir. Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin.

Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek. Gerek Sayın Putin'in Türkiye ziyareti gerekse benim Ukrayna ziyaretimi çok önemsiyoruz. Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var.

 

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