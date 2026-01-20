Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roman vatandaşlara yönelik genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelge, Roman vatandaşların sosyoekonomik refahını yükseltmeyi hedefleyen stratejide yeni bir sayfa açtı. 2023-2025 yıllarını kapsayan birinci aşamanın başarıyla tamamlanmasının ardından, 2026-2030 yıllarını kapsayan II. Aşama Eylem Planı resmen yürürlüğe girdi.

HER ALANDA DEVLET DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek planla; Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden en etkin şekilde yararlanması hedefleniyor. Başta eğitim, sağlık, istihdam ve barınma olmak üzere sosyal yardımlarla da desteklenecek olan vatandaşlar için devletin tüm imkanları seferber edilecek. Erdoğan, genelgede bu politikaların "sosyal uyumu güçlendirme" amacını taşıdığına dikkat çekti.

ERDOĞAN’DAN KURUMLARA "HASSASİYET" TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, strateji belgesinin ve eylem planının uygulanmasında merkezde bakanlıkların, yerelde ise valiliklerin tam koordinasyon içinde çalışmasını istedi. Genelgede, "İlgili birimlerin üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim" ifadesini kullanan Erdoğan, sürecin takipçisi olacağının sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgede sürece dair şu ifadeleri kullandı: