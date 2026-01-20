Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roman vatandaşlara yönelik genelge

  • İSTANBUL
Gündem

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve II. Aşama Eylem Planı (2026-2030) ile ilgili genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelge, Roman vatandaşların sosyoekonomik refahını yükseltmeyi hedefleyen stratejide yeni bir sayfa açtı. 2023-2025 yıllarını kapsayan birinci aşamanın başarıyla tamamlanmasının ardından, 2026-2030 yıllarını kapsayan II. Aşama Eylem Planı resmen yürürlüğe girdi.

HER ALANDA DEVLET DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek planla; Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden en etkin şekilde yararlanması hedefleniyor. Başta eğitim, sağlık, istihdam ve barınma olmak üzere sosyal yardımlarla da desteklenecek olan vatandaşlar için devletin tüm imkanları seferber edilecek. Erdoğan, genelgede bu politikaların "sosyal uyumu güçlendirme" amacını taşıdığına dikkat çekti.

ERDOĞAN’DAN KURUMLARA "HASSASİYET" TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, strateji belgesinin ve eylem planının uygulanmasında merkezde bakanlıkların, yerelde ise valiliklerin tam koordinasyon içinde çalışmasını istedi. Genelgede, "İlgili birimlerin üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim" ifadesini kullanan Erdoğan, sürecin takipçisi olacağının sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgede sürece dair şu ifadeleri kullandı:

"Mezkur Strateji Belgesi I. Aşama Eylem Planı'nın uygulaması başarıyla tamamlanmış olup Roman vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların devamını temin etmek maksadıyla eylem planının ikinci safhasına geçilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) II. Aşama Eylem Planı (2026-2030), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacaktır. Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın uygulanmasında merkezde ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarının, yerelde valilikler sorumluluğunda ilgili birimlerin ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımı sağlaması, iş birliği ve koordinasyon ile üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

