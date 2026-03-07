ABD halkı İran'la savaş istemiyor

ABD’deki anketler, halkın büyük çoğunluğunun İran’a saldırılara karşı olduğunu ve Donald Trump’ın politikasını desteklemediğini gösterdi. Katılımcıların %56’sı saldırılara karşı, %54’ü ise Trump’ın kriz yönetimini onaylamıyor.

ABD'de yapılan ankete göre, ABD vatandaşlarının çoğunluğu, İran'a yönelik saldırılara karşı çıkıyor ve ABD Başkan Donald Trump'ın İran politikasına destek vermiyor.

PBS News, NPR ve Marist tarafından yapılan ankete göre, ABD'lilerin yüzde 56'sı İran'a yönelik saldırılara karşı çıkarken, yüzde 44'ü bu adımı destekliyor.

Anket sonuçları ayrıca, Trump'ın ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimi yönetme biçiminin de kamuoyunda eleştirildiğini ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 54'ü Trump'ın krizi ele alış biçimini onaylamadığını belirtirken, yüzde 36'sı Trump'ın İran politikasını desteklediğini aktardı.

Washington Post (WP) gazetesinin 2 Mart'taki anketi de ABD'lilerin yüzde 47'sinin Washington'ın İran'a saldırıları durdurması gerektiğini düşündüğünü ortaya koymuştu.