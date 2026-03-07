Felipe Augusto'ya ilgi bitmedi: Sezon sonu gelecekler: Ne oldu peki sonu...
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, devre arasında Trabzonspor'dan Felipe Augusto için bazı girişimlerde bulunmuştu. 2026 yazında da tekrar masaya oturacakları öğrenildi.
Al-Ahli, Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızı Felipe Augusto'yu devre arasında kadrosuna katmaya çalıştı. Ancak Bordo-Mavililer, takviyeler konusunda istediklerini tam olarak gerçekleştiremeyince oyuncunun ayrılığına izin vermedi. Sezon sonunda ortalık tekrar ısınacak.
Suudi Arabistan ekibinin yaz döneminde yeni bir teklifle Bordo-Mavili ekibin kapısını çalacağı öğrenildi. Trabzonspor, 22 yaşındaki golcüyü bu sezon başında Cercle Kulübü'nden transfer etmişti. Bordo-Mavililer, Belçika ekibine 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi...
Felipe Augusto'nun 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Kontratta ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu da mevcut... Al-Ahli'den çok yüksek bir teklif gelirse satış gerçekleşebilir. Fakat Trabzonspor, masaya konulan paradan memnun olmazsa, 1.87 boyundaki futbolcu kadroda tutulacak.
