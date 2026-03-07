  • İSTANBUL
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak dedi ve fitili ateşledi... PEUGEOT'ta mart rüzgarı! SUV ve elektrikli modellerde büyük fırsat Dünyanın en iyi fındığı açıklandı: Türkiye'den o ilimiz listeye damgasını vurdu! Belli oldu! Akaryakıta iki zam birden geliyor! Eşsel mobille vatandaşa yansıtılacak rakam belli oldu 22 ilde 'sazan sarmalı' operasyonu! 600 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi Türkiye'den daha yeni özür dilemişlerdi! İran vuracağı ülkeleri açıkladı Emirsultan'da sahur geleneği farklı: Davul yerine 'pilava pilava' diye uyandırıyorlar Türkiye'den gidecek mi? Trabzonspor Onana kararını verdi: United'a iletildi
Felipe Augusto'ya ilgi bitmedi: Sezon sonu gelecekler: Ne oldu peki sonu...
Felipe Augusto'ya ilgi bitmedi: Sezon sonu gelecekler: Ne oldu peki sonu...

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, devre arasında Trabzonspor'dan Felipe Augusto için bazı girişimlerde bulunmuştu. 2026 yazında da tekrar masaya oturacakları öğrenildi.

Al-Ahli, Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızı Felipe Augusto'yu devre arasında kadrosuna katmaya çalıştı. Ancak Bordo-Mavililer, takviyeler konusunda istediklerini tam olarak gerçekleştiremeyince oyuncunun ayrılığına izin vermedi. Sezon sonunda ortalık tekrar ısınacak.

Suudi Arabistan ekibinin yaz döneminde yeni bir teklifle Bordo-Mavili ekibin kapısını çalacağı öğrenildi. Trabzonspor, 22 yaşındaki golcüyü bu sezon başında Cercle Kulübü'nden transfer etmişti. Bordo-Mavililer, Belçika ekibine 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi...

Felipe Augusto'nun 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Kontratta ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu da mevcut... Al-Ahli'den çok yüksek bir teklif gelirse satış gerçekleşebilir. Fakat Trabzonspor, masaya konulan paradan memnun olmazsa, 1.87 boyundaki futbolcu kadroda tutulacak.

