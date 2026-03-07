  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan bölge barışı için kritik adım: "Komşu ülkelere saldırı durduruldu" İran’a bakın Ekrem’in casusluk davasını anlayın Siyonistten alçak plan: Mescid-i Aksa'yı vuracaklar Balık hafızalı Özgür ne dediğini hatırlamıyor İtikafla arınmanın vakti Oval Ofis’te Haçlı seferi ayini gerçekleştirdiler! Bu bir din savaşı Askeri rapor: Türkiye neden İsrail’den daha güçlü? Şeriata kurban olun siz! Sapkın moda ve reklam sektöründe çocuklar cinsel obje olarak kullanılıyor! Azerbaycan ne yapmak istiyor? Kardeşlik hukukunda "İsrail" gölgesi uyarısı Bakan Çiftçi teravihten sonra Kur’an-ı Kerim okudu! Dinleyenler resmen mest oldu
Aktüel Bomboş yolda kafa kafaya çarpıştılar
Aktüel

Bomboş yolda kafa kafaya çarpıştılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Afyonkarahisar’da iki motosikletin çarpıştığı ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kazada her iki yönü de çift şerit olan yolda motosikletlerin nasıl çarpıştığı ise görenleri düşündürdü.

Afyonkarahisar’da iki motosikletin çarpıştığı ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kazada her iki yönü de çift şerit olan yolda motosikletlerin nasıl çarpıştığı ise görenleri düşündürdü.

Kaza, kent merkezi Mareşal Fevzi Çakmak mahallesinde meydana geldi. 4 Mart'ta yaşanan ve güvenlik kamerası görüntülerinin yeni ortaya çıktığı kazada, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet üzerinde bulunan 3 kişi savrulup yola düşerek yaralandı. Yaralıların yardımına önce çevrede bulunanlar yetişirken, ardından ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldılar.

Kazanın ardından polis tarafından bölgeye gelen polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Tel örgüyü aşıp raylara girdi! Demir yolunda korkunç kaza
Tel örgüyü aşıp raylara girdi! Demir yolunda korkunç kaza

Yaşam

Tel örgüyü aşıp raylara girdi! Demir yolunda korkunç kaza

Drift atarken kaza yaptı! O anlar kamerada
Drift atarken kaza yaptı! O anlar kamerada

Yerel

Drift atarken kaza yaptı! O anlar kamerada

Kavşakta feci kaza! 5 kişi yaralandı
Kavşakta feci kaza! 5 kişi yaralandı

Yerel

Kavşakta feci kaza! 5 kişi yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23