Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK yurdunda düzenlenen iftar programında gençlerle iftar yaptı. Erdoğan, gençlere önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bizim okul hayatımız Türkiye'nin en zor dönemlerinden biri idi. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için çok çalıştık engelleri aştık eser ve hizmet ürettik.

Bu gençlik Teknofest gençliğidir. Artık uzay için çalışıyoruz. Geçmişte gençlerimizi sağ sol ilerici gereci diye gençliğin birikimini heba edilmesine karşı güçlü duruş sergilenmedi.

Pençe Kilit heraketı devam ediyor. 45 terörist etkisiz hale getirildi. İnlerine giriyoruz. Sayı daha da artacak. 3 şehidimiz var.

Sizler Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. İstanbul - İzmir arası 3 saate indi. 1915 Çanakkale köprüsü hizmete alındı. Bunları devletin kasasından para harcamadan Yap İşlet Devret modeli ile yaptık.

Göreve gelirken ülkemizi 4 temel ilke üzerinde yükselteceğimizi açıkladık. Eğitim, sağlık, adalet İlk sıraya eğitimi koyduk. Üniversite kapılarında yığılmalar vardı. Şimdi hiç kimseyi açıkta bırakmıyoruz. Üniversite sayımızı 78'e çıkardık. Türkiye'nin her vilayetinde üniversitemiz var. Yurtlarımızın sayısın 190'dan 782'ye çıkardık.

Geçen hafta kimseye haber vermeden Hakkari'ye gittik ve iftarımızı askerimizle yaptık. Sonra şehre giderek gençler ve hocaların bulunduğu bir mekanda sohbet yaptık.

Yurtlarda kalan öğrencilerimize aylık 850 TL nakdi, ayrıca internet ve diğer imkanlar sunuyoruz. Bu yıl kredi veya burs alan 1304 bin öğrencimiz var. Kredi ödemelerini her ay 5-ila 10 arasında yatırıyorduk. Bu ay için 25'inde hesaplara yatıracağız.

Spor'da en büyük atılımları bizim dönemimizde gerçekleşti. Ülkemizin her bir yerine stadlar, kapalı spor salonları ve sahalar yaptık.