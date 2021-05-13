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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 09:46:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Sevgili kardeşim, Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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