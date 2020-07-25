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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. İnalcık'ın vefatının 4. yılına ilişkin paylaşım

Yeniakit Publisher
2020-07-25 18:30:48 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. İnalcık'ın vefatının 4. yılına ilişkin paylaşım

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Prof. Dr. Halil İnalcık'ın ölüm yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Eserleriyle tarihe ışık tutan 'hocaların hocası' Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan iletisinde, İnalcık'ın fotoğrafı ile "Batı, İstanbul'un fethini ve Ayasofya'yı hiç unutmadı." sözünün yer aldığı görsele de yer verdi.

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