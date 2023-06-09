Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pendikspor'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig’e yükselen Pendikspor için tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Spor Toto Süper Lig’e yükselen Pendikspor'a tebrik mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig’e yükselen Pendikspor’u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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