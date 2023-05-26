Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pazarcıya 'ahlaksız' diyen İmamoğlu'na tepki!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Esenler'de düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazarda kendisine tepki gösteren esnafla kavga ederek 'ahlaksız' diyen İBB Başkanı'na sert sözlerle yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

PKK'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek veriliyor. Benim milletim bu teröristlerle olanlara izin vermez. Bölücü örgütün yaptığı açık aleni destek açıklamaları var. Bay bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor, bu teröristlerden alıyor. Pazar günü Kandil'den talimatı alan bay bay Kemal'i emekli ediyoruz. Benim milletim aklıyla irfanıyla alay edilemeyeceğini tekrar hatırlatacağız. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na oy vermiş vatandaşlarıma da sesleniyorum. Partinize olan görevinizi yerinize getirdiniz. Şimdi de ülkenize olan vazifenizi ifa edeceksiniz. Ülke yönetmek herkesin harcı değildir. Bunun için çelik gibi irade, dik duruş gerekir. Bu vatanı her şeyden ve herkesten çok sevmek gerekir.

"Terör örgütlerinin siyasetimize müdahale etmesine müsaade etmeyelim"

Bunların bayrağımız gibi bayrakları var mı? Yok. Bunlar bayrağımızı toplantılarında bile kullanmıyor. Bu HDP böyle. Bay bay Kemal bunlarla yürüyor. Onun için Pazar günü çok önemli. Kandil ve Pensilvanya'dan gelen desteğin sizi de rahatsız ettiğini biliyorum. İstemediğiniz adayın sürekli 'tıpış tıpış' denilerek dayatılmasını da kabul etmediğinizi biliyorum. Gelin 28 Mayıs'ta bu dayatmalara son verelim. Gelin, birilerinin sizin iradenizi çantada keklik görmesine itiraz edelim. Gelin, terör örgütlerinin siyasetimize müdahale etmesine müsaade etmeyelim. Görüşlerimiz farklı olsa da ülkemizin bekası konusunda aynı fikirleri paylaşıyoruz. Bizim dayanağımız ne şu güçtür ne bu örgüttür biz sırtımızı hakka ve halkımıza yaslıyoruz. Sizden aldığımız cesaret ve ilhamla hareket ediyoruz. Son 21 yılda yaptıklarımız ortada.

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Ülkemizi her alanda çok daha ileri taşıyacağız. Sadece seçim döneminde yaptıklarımız bile bizim ile rakibimiz arasındaki vizyon farkını ortaya koymaya yeterlidir. Bay bay Kemal'in referansı nedir? İstanbul onun partisi değil mi? Yaptığı bir şey var mı? Yağmur olduğu zaman ortalığı sel alıyor götürüyor. Nerede Başkan? Bodrum'da, İsviçre'de kayakta.

Dün de pazarcıyla kavga ediyor. Her şeyi bitirdin pazarcıyla kavgaya mı geldi sıra? Ondan sonra tutup zabıtayla karakola götürüyor. Ne oldu? Onlar da bıraktı. Böyle idarecilik, belediye başkanlığı olmaz. Bıraktı belediyeyi Van'da siyaset yapıyor. Orada PKK'nın işaretini yapıyor.

Hanım bir taraftan o bir taraftan. Bunlar teröristlerle el ele kol kola. Ekrem'e de bay bay Kemal'e de hem pazar hem de 2024'te gereken dersi vermemiz lazım.