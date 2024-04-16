Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in randevu talebine cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu talebi ve öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan, ''CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?'' sorusuna cevap verdi.

Özgür Özel açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan cevabında, ''Özgür Özel'e kapımız açık. konular çok, geldiklerinde oturur konuşuruz.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca öğretmen atamalarıyla ilgili de açıklama yaptı.

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Öğretmen ataması yapılacak

Erdoğan açıklamasında ''Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor.'' dedi.