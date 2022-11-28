Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Kimseden izin almayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 16.10'da başlayan Kabine Toplantısı, sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları açıkladı:

- İsveç Başbakanı Kristersson'u Beştepe'de ağırladık. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde önemli görüşmeler yaptık. 1992 yılında kurulan 2010 yılında konseye dönüşen, Türk Devletleri Teşkilatı bugün dünyanın önemli uluslararası yapıları arasına girmiştir.

"Gereken cevabı sahada veriyoruz"

- İstiklal caddesinde 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Saldırının ardından olayın faili ve saldırıyla bağlantılı çok sayıda kişi yakalandı. Terör saldırılarıyla verilen mesajı gayet iyi anlıyor ve bu eylemlere karşı sahada gereken karşılığı veriyoruz.

- Tahıl anlaşmasının süresini 120 gün daha uzattık. Amacımız bu savaşı (Ukrayna-Rusya) tamamıyla bitirmektir.

"Terör örgütünü yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyoruz"

- Güney sınırımız boyunca kayıp veren terör örgütü, havan saldırılarıyla sivilleri hedef alarak kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terör örgütünü yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.

- Dünyanın en büyük barajı Yusufeli Barajını açtık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun.

Düzce depremi: TOKİ süratle yenilerini inşa edeceğiz

- Düzce depreminde ağır hasar aldığı tespit edilen 457 konutun yerine TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir.

Erdoğan'dan ABD-PKK mesajı

- Kabine toplantısında, güvenlik tehditleriyle devam eden harekatları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Ülkemizin sınırlarını 30 km derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma altına alma kararımız, yaşadığımız her hadiseyle biraz daha güçlenmektedir. Binlerce kilometre öteden gelip terörist, masum ayrımı yapmadan her yeri yakıp yıkanlar Türkiye'nin bu hassasiyetine saygı duymak mecburiyetindedir. İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz. Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz.

- Kimse Türkiye'nin diplomatik açılımlarından, askeri harekatlarından rahatsız olmasın çünkü tarihimizde sömürge, bencillik, zulüm yoktur. Artık ülkemizi boş tehditlerle siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri alanda kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

İlişki seviyemizi düşürdüğümüz ülkelerle selamı sabahı kesmedik. Halen sınır ötesi harekatlar yürüttüğümüz bölgelerde orada yaşadığımız kardeşlerimizin endişesi olmasın. Attığımız her adım, coğrafyamızın insani ve tarihi mirasına sahip çıkarak hepimiz için daha güzel bir geleceğin alt yapısını inşa etme amacı taşımaktadır.

Karşımıza çıkartılan teröristlerin de onları üzerimize salanların da topunu tek bir şehidimiz tırnağına değişmeyiz. Her şehidimiz öfkemizi kabartan, gücümüzü katmerleyen, kararlığımız perçinleyen bir yürek yaramızdır. Bu milletin ölümle dize getirilemeyeceğinin son örneği 15 Temmuz'dur. Bu milletin belliki kanını dökebilirsiniz, kalkınmasını geciktirebilirsiniz. Ama bu milletin istikbaline dokunmaya kimsenin gücü yetmez.

Yıllardır ecellerini bekledikleri kurda kuşa yem olan bugün içene sığındıkları beton tünelleri mezarları yapacağımız teröristlerin kullanım süresi dolmuştur. Teröristleri o çok güvendikleri ülkeler de hayatlarını pazara çıkaran terör baronları da kurtaramaycak.

Sözleşmeli personele kadro

Uzun yıllardın beklenen memurların ek götserge artışı mezsunu daha önce çözüme kavuşturmuştuk. Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilme hususunu değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suratiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelerin 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Sözleşmeliden kadroluya geçil 3+1 yıl sonunda gerçekleşecektir. Henüz bu süreyi doldurmayanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakları elde edecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeden kadroluya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı olarak devam edecek. Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkında 4 yıl sonunda kavuşacaktır. Kamu çalışanlarının önemli bir sorunu daha çözdük. Bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'e sunarak yasalaşmasını sağlayacağız.

"EYT'yi en kısa sürede açıklayacağız"

Emeklilk için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler için yaptığımız çalışmaları da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız.