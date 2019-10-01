Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yasama yılının açılışı dolayısıyla TBMM'de verilen yasama yılı açılış resepsiyonunda konuştu. Erdoğan, Fırat'ın doğusu için " Aynı yerdeyiz. Bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.01 Ekim 2019 Salı 19:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yasama yılının açılışı dolayısıyla TBMM'de verilen yasama yılı açılış resepsiyonunda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
(Fırat'ın doğusu) Aynı yerdeyiz bir gece ansızın gelebiliriz.
(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Revize etmemiz siyaset ciddiyeti ile bağdaşmaz
(Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışması) Bunu revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir.
Ayrıntılar geliyor...
YORUM YAZ