Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 10 adet anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı João Manuel Gonçalves Laurenço ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Siyasi, askeri, ticari, ekonomik bütün bu alanları kapsayan etraflıca bir görüşme gerçekleştirdik. 2017'de kendileri ile ilk defa bir görüşme gerçekleştirmiştik. Üst düzeyde ilk görüşmeyi bugün ülkemizde gerçekleştirmiş oluyoruz. Angola rastgele bir ülke değil. 33 milyon nüfusa sahip. Müşterek yapılabilecek çok şey var. Yarın kendileri iş adamlarımızla bir araya gelecekler. Alt yapı ve üst yapıya yönelik konuları muhattapları ile görüşecekler.

10 adet anlaşma imzalandı

BM Genel Kurulu'ndan sonra bir grup iş insanı ile beraber Angola'ya gideceğiz. İstiyoruz ki üst düzey ziyaretleri de böylece başlatmış olalım. Sağlıkta, sağlık turizminde neler yapabiliriz, bunları yerinde değerlendirmek istiyoruz. Birçok önemli adımları atacağımıza inanıyorum. Bugün burada ilk adımı attık, 10 kadar anlaşma imzalandı. Bunları hayata geçirmek şart. İki güçlü ülke için şu anki ticaret hacmi çok hafif. İlk etapta hedefimiz 500 milyon dolara ulaşmak. İlgili bakan arkadaşlarımız birbirileri ile bu adımları atacaklar. Afrika'da ne tür sıkıntılar yaşandığını takip ediyoruz. Türkiye terörle mücadelede kendini ispatlamış bir ülke olarak Angola'nın yanında yer alacaktır.

Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'nun açıklamaları şöyle:

Özellikle burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle küçük bir ziyaretimde beni evimde hissettirdikleri için teşekkür ediyorum. Gayet verimli bir görüşmemiz oldu. Aramızdaki ilişkileri ve işbirliklerini görüştük. Bunu nasıl daha yükseğe taşıyacağımızı görüştük.

Burada da sizin huzurunuzda 10 adet anlaşma imzaladık. Yatırımların teşviki ve korunması anlaşması imzaladık. Bundan sonra Türk yatırımcılar daha güvenli şekilde Angola'ya gelecekler. THY'de değinmek istiyorum. Haftada 4 uçuş olacak. Bu da insanlarımızı birbirine daha da yakınlaştıracak. Özellikle Türk özel sektörüne bundan sonra Angola'da yatırım yapacağını söylüyorum. Biz ortaklık da istiyoruz. Biz istiyoruz ki özel sektör bizim kamu sektörümüzle de ortak olsun. Ayrıca alt yapı projelerinde Türk özel sektörünü görmek istiyoruz.