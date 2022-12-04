Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen adaylarına müjde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, formasyon eğitiminin üniversite 3 ve 4'üncü sınafta verileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şanlıurfa Gençlik Buluşması" kapsamında Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu hafta YÖK Başkanımızla görüştük. 3 ve 4'üncü sınıfta formasyonu verelim, üniversiteyi bitirirken formasyon eğitimini almış olsunlar dedik, mutabık kaldık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, formasyon eğitiminin üniversite 3 ve 4'üncü sınafta verileceğini duyurdu.