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Eğitim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen adaylarına müjde
Eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen adaylarına müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, formasyon eğitiminin üniversite 3 ve 4'üncü sınafta verileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 21:52:00 - 2022-12-04 21:52:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şanlıurfa Gençlik Buluşması" kapsamında Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu hafta YÖK Başkanımızla görüştük. 3 ve 4'üncü sınıfta formasyonu verelim, üniversiteyi bitirirken formasyon eğitimini almış olsunlar dedik, mutabık kaldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, formasyon eğitiminin üniversite 3 ve 4'üncü sınafta verileceğini duyurdu.

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