Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o lidere sert tepki: Yazıklar olsun sana

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin bir bölümünün müze olarak kullanılmasını öneren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na çok sert tepki gösterdi. Erdoğan şunları söyledi:

"Karamollaoğlu, yazıklar olsun sana. Ayasofya'nın bir bölümünü müze olarak kullanırız diyor. Fatih Sultan Mehmet'in bu noktada neresini müze olarak bıraktığını duydun? Ey Temel Efendi, sen Kaba denen adamlarla aynı saftasın. Çıkıyor bir başkası, yapılanın adı siyasi yüzsüzlüktür diyor. Şu anda Temel Efendi'yle beraber yanında olan hangi esaslar üzerinde hareket ediyor? Rahmetli Erbakan Hocamızın esasları üzerinde. Onun bütün hayali Ayasofya'yı açabilmekti. Sen acaba Erbakan Hoca'yla ne zaman tanıştın? Ben, Erbakan Hocamız partiyi kurduğundan itibaren gençlik kolları başkanlığı yapmış birisiyim. Sen ise sonradan katıldın. Madımak olayı olduğu zaman bay bay Kemal'ler senin için Madımak katili diyordu. Şimdi bakın ne hale geldi?

Her fırsatta Diyanet İşleri Başkanlığımıza saldıran CHP mi Ayasofya'yı açtı? Başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası diyen bay bay Kemal ne çabuk unuttu?"