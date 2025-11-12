Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muazzez Abacı için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hayatını kaybeden Muazzez Abacı için taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağ olsun! Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil