Trump kayışı kopardı: Hırsız Netanyahu için af talebi!

‘Meslek haline getirmiş’! İşte suç örgütü elebaşı Ekrem’in para aklama taktikleri

Uzman çavuşlar anılıyor... TEMUD Başkanı Ali Tilkici’nin mesajı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağ olsun! Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil

Avukat Yaşar Baş'tan ilk değerlendirme: İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde FETÖ benzerliği

Gazze'ye insani yardım girişi için flaş karar. İsrail sınır kapısını açtı

Canan, Ekrem’e bu yüzden mi şizofren dedi? İşte İmamoğlu’nun Kaftancıoğlu’na attığı çalım

İletişim Başkanı duyurdu: Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Ankara'daki konutunda bir araya gelecek

Gürcistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Kremlin’den insani yardım adı altında çirkin oyun! Rusya Afrikadan asker topluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muazzez Abacı için taziye mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muazzez Abacı için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muazzez Abacı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hayatını kaybeden Muazzez Abacı için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağ olsun! Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağ olsun! Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağ olsun! Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi başladı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi başladı

Erdoğan Gürcistan lideriyle görüştü!
Erdoğan Gürcistan lideriyle görüştü!

Gündem

Erdoğan Gürcistan lideriyle görüştü!

 

Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu
Gündem

Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu

Analiz Tv Genel Yayın Yönetmeni Fatih Tezcan, yayınladığı bir videoda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili hazırlanan iddianame ..
Almanlar, Merkel’i özlüyor! Başbakanlığa dönmesini istiyorlar
Avrupa

Almanlar, Merkel’i özlüyor! Başbakanlığa dönmesini istiyorlar

Almanya 16 yıl Başbakanlık yapan Angela Merkel’in yeniden yönetime gelmesini istiyor... Ülkede yapılan yeni bir ankete göre her dört Alman’d..
Sözcü’nün yalan haberi piyasaları salladı! Borsa mı oynuyorlar?
Gündem

Sözcü’nün yalan haberi piyasaları salladı! Borsa mı oynuyorlar?

Sabah yazarı Melih Altınok, İmamoğlu iddianamesini gündeme getirdiği yazısında Sözcü gazetesinin CHP'ye kapatma davası açılması talebiyle ba..
