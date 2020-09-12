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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Moody’s’e sert tepki
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Moody’s’e sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin kredi notunu düşüren derecelendirme kuruluşu Moody’s’e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 19:46:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Moody’s’e sert tepki

Amerika sermayeli kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, pandemiye rağmen büyük mücadele ederek ekonomiyi sağlam adımlarla ayakta tutan Türkiye’nin kredi notunu tarihin en düşük seviyesine çekmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepki göstermesine neden oldu.

Başkan Erdoğan, Moody’s’e tepki göstererek “Onlar da kalkmışlar bizim şimdi puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyorlar. Ne yaparsanız yapın. Bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok” dedi.

Erdoğan sözlerine, "Sizin bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o, bizim gerçeklerimiz çok daha farklı" diyerek devam etti.

Ne olmuştu?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin uzun dönemli döviz cinsinden kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü, not görünümü "negatif" olarak kayıt etti. Kuruluş, Türkiye'nin dış kırılganlıklarının muhtemelen ödemeler dengesi krizine yol açabileceğini ve mail tamponlarının aşınmakta olduğunu kaydetmişti.

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