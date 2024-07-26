Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyar dolarlık dev müjdeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'na açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik eden 10 model fabrikayı kurduk. 4 yeni model fabrika daha ekleyerek bu sayıyı 14'e çıkaracağız.

Türkiye yeni dönemin forveti

Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak.

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Küresel otomotiv firmaları ve diğer büyük ölçekli araç üreticilerinin elektrikli araç yatırımlarını Türkiye'ye yöneltmesinin önünü açtık.

Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigawatt saatlik bir kapasite inşa ederek, bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz.

Megawatt saat başına 6 bin dolara kadar sağlayacağımız hibe desteğini de içeren 4,5 milyar dolarlık teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz.

Teknoloji alanlarında kalkınma yolculuğumuza büyük katkı sağlayacak en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.

(Otomotiv sektörü) Bu alanda üretim kapasitemizi yıllık en az 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz.

HIT-30 Programı'yla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz.