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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki: Bunun adı hırsızlıktır
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki: Bunun adı hırsızlıktır

TRT canlı yayınında Millet İttifakı'nın "yeter söz milletin" sloganını kullanmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 22:10:00 -

Katıldığı canlı yayında Millet İttifakı'nın "Yeter Söz Milletindir" sloganını kullanmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete sert sözlerle yüklendi. Adnan Menderes'i asanların şimdi sloganını kullandığını belirten Erdoğan, "Bunun adı hırsızlıktır" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor. Millet İttifakı'nın "Yeter Söz Milletindir" sloganını kullanmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı Masa'ya sert sözlerle yüklendi.

"Bunlarda utanma diye bir şey yok"

Astıkları Adnan Menderes'in sloganını kullandıklarını söyleyen Erdoğan, "Bunlarda utanma diye bir şey yok. Astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar. Adnan Menderes'in partisi 'Yeter söz milletin' sloganını, CHP'nin tek parti faşizmine karşı yapmıştı." dedi.

"Bu slogana çökmeye çalışıyorlar"

Bu sözün millet iradesini sembolize ettiğini belirten Erdoğan, "Millet iradesine sahip çıkanlar ancak bu sözü kullanabilir. Bugün millet iradesine sahip çıkan AK Parti'dir. Bu slogana çökmeye çalışıyorlar. Binalara slogan asmakla olmaz. Önce milli iradeye saygılı olmayı öğrenin. Bunlar bir defa milli değil. Milli olmayan bu sözü kullanamaz. Benim milletim sana inanmaz. Siz gayrı millisiniz." ifadelerini kullandı.

"Şimdi de Batı'dan aferin almanın peşindeler"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu millete hep ihanet ettiniz. Menderes'i idam ettiniz, bunun sorumlusu sizsiniz. Şimdi de Batı'dan aferin almanın peşindeler. Biz de CHP zihniyetine bugün 'Yeter' diyoruz. Ama hizmet söz konusu olduğunda, eser söz konusu olduğunda 'yetmez' diyoruz."

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